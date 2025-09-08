Apple Aktie
Marktkap. 3,02 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Spezifikationen des iPhone 17 seien weitgehend wie erwartet, die neue Generation werde vor allem dünner, schrieb David Vogt am Dienstagabend nach der Vorstellung. An seinen Schätzungen änderte er nichts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 234,35
|Abst. Kursziel*:
-6,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 233,54
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,80%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 236,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
