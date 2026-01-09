DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 +1,4%Nas23.773 +0,4%Bitcoin78.680 +0,7%Euro1,1671 +0,3%Öl63,83 +1,3%Gold4.601 +2,0%
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Sprachassistentin

Apple-Aktie fester: Siri wird künftig Google-KI Gemini nutzen - Alphabet knackt 4 Billionen US-Dollar Börsenwert

12.01.26 21:04 Uhr
Apple-Aktie steigt an der NASDAQ: Siri nutzt bald Google-KI! - Alphabet-Aktie erstmals über 4 Billionen US-Dollar Börsenwert | finanzen.net

Bei Apples verbesserter Sprachassistentin Siri sollen künftig KI-Modelle des Rivalen Google unter der Haube laufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
284,25 EUR 0,30 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
212,00 EUR -0,40 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
223,05 EUR -0,15 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach reifer Überlegung habe man entschieden, dass Googles Technologie die beste Basis für Apples Lösungen bei Künstlicher Intelligenz sei, teilte der iPhone-Konzern dem Wirtschaftssender CNBC mit. Aktien der Google-Konzernmutter Alphabet zogen an, der Börsenwert des Suchmaschinenkonzerns erreichte damit erstmals die Marke von 4 Billionen US-Dollar (3,4 Bio Euro). Apple-Papiere stiegen zuletzt um 0,62 Prozent auf 260,97 US-Dollar.

KI-Siri war nicht verlässlich genug

Apple hatte bereits im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Als ein Beispiel wurde genannt, dass man Siri einfach fragen können würde, wann man losfahren müsse, um Verwandte vom Flughafen abzuholen - und die Software etwa automatisch wissen würde, wann das Flugzeug ankommt und wie die Verkehrslage ist.

Im März 2025 gab Apple dann aber bekannt, dass man dafür länger brauchen werde - schätzungsweise bis 2026. Software-Chef Craig Federighi erklärte, bei interner Nutzung habe man festgestellt, dass die Software nicht verlässlich genug funktioniert habe, um ein Apple-Produkt zu sein.

Konter für ChatGPT

Ursprünglich versuchte Apple, die neuen Funktionen mit eigenen KI-Modellen umzusetzen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete allerdings schon im vergangenen August, dass Apple darüber verhandele, die Technologie hinter der Google-KI Gemini als Basis zu nutzen.

Vor drei Jahren hatte der bei der KI-Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Tech-Schwergewichte aufgeschreckt. Google entwickelte Gemini, Amazon rüstete seine Sprachassistentin Alexa auf. Apple-Nutzer können aktuell auf Wunsch Siri allgemeine Anfragen an ChatGPT weiterreichen lassen.

Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,28 Prozent fester bei 260,09 US-Dollar.

Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert

Die Aussicht auf einen KI-Deal mit Apple hat die Aktien des Internetkonzerns Alphabet am Montag auf ein weiteres Rekordhoch und erstmals über die Marke von 4 Billionen US-Dollar gehievt. Zuletzt notierten die Papiere der Google-Muttergesellschaft im NASDAQ-Handel 0,85 Prozent im Plus bei 331,95 Dollar und damit wieder unter der 4-Billionen-Marke.

Apples verbesserte Sprachassistentin Siri soll künftig von der KI-Technologie Gemini von Google gesteuert werden. Googles Technologie sei die beste Basis für Apples Lösungen bei Künstlicher Intelligenz, teilte der iPhone-Konzern dem Wirtschaftssender CNBC mit.

"Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sind nicht nur intakt, sondern wachsen sogar weiter, und kein anderer Akteur verfügt über solche Modelle, Rechenkapazitäten, Anwendungen, Talente und Daten, um im Bereich KI erfolgreich zu sein", sagte Divyaunsh Divatia, Research Analyst bei Janus Henderson Investors. Alphabet werde als großer Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz angesehen. Und diese Stärke trage dazu bei, dass Investoren Alphabet mit einem zunehmend hohen Kurs/Gewinn-Verhältnis bewerteten, so Divatia.

Alphabet ist nun eines der wenigen Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung jemals die Schwelle von 4 Billionen Dollar überschritten haben. Das Unternehmen hat in puncto Börsenwert Apple kürzlich überholt und liegt auf Platz zwei hinter NVIDIA. Bislang hatten nur Nvidia, Apple und Microsoft die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten. NVIDIA ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das jemals die 5-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat.

/so/DP/men

CUPERTINO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com, J2R / Shutterstock.com

mehr Analysen