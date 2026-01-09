AKTIE IM FOKUS: Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen KI-Deal mit Apple hat die Aktien des Internetkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) am Montag auf ein weiteres Rekordhoch und erstmals über die Marke von 4 Billionen US-Dollar gehievt. Zuletzt notierten die Papiere der Google-Muttergesellschaft 0,7 Prozent im Plus bei 330 Dollar und damit wieder unter der 4-Billionen-Marke.

Apples verbesserte Sprachassistentin Siri soll künftig von der KI-Technologie Gemini von Google gesteuert werden. Googles Technologie sei die beste Basis für Apples Lösungen bei Künstlicher Intelligenz, teilte der iPhone-Konzern dem Wirtschaftssender CNBC mit.

"Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sind nicht nur intakt, sondern wachsen sogar weiter, und kein anderer Akteur verfügt über solche Modelle, Rechenkapazitäten, Anwendungen, Talente und Daten, um im Bereich KI erfolgreich zu sein", sagte Divyaunsh Divatia, Research Analyst bei Janus Henderson Investors. Alphabet werde als großer Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz angesehen. Und diese Stärke trage dazu bei, dass Investoren Alphabet mit einem zunehmend hohen Kurs/Gewinn-Verhältnis bewerteten, so Divatia.

Alphabet ist nun eines der wenigen Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung jemals die Schwelle von 4 Billionen Dollar überschritten haben. Das Unternehmen hat in puncto Börsenwert Apple kürzlich überholt und liegt auf Platz zwei hinter NVIDIA. Bislang hatten nur Nvidia, Apple und Microsoft die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Nvidia ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das jemals die 5-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat./edh/nas