EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 120,82 Mrd. EURKGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von EssilorLuxottica beim Kursziel von 305 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
305,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
260,50 €
|Abst. Kursziel*:
17,08%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
261,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
277,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|09:16
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
