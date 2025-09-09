DAX 23.828 +0,5%ESt50 5.399 +0,6%Top 10 Crypto 15,77 +2,6%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 96.293 +1,0%Euro 1,1693 -0,2%Öl 67,07 +0,8%Gold 3.645 +0,5%
EssilorLuxottica Aktie

261,30 EUR +1,40 EUR +0,54 %
STU
260,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
GVIE
Marktkap. 120,82 Mrd. EUR

KGV 45,33 Div. Rendite 1,68%
WKN 863195

ISIN FR0000121667

Symbol ESLOF

Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

09:16 Uhr
EssilorLuxottica Overweight
EssilorLuxottica
261,30 EUR 1,40 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von EssilorLuxottica beim Kursziel von 305 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
305,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
260,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,08%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
261,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

09:16 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
22.08.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
30.07.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.07.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

