Trading Idee: Russell 2000 - Ist das Hoch im Kasten?

Der Russell 2000 konnte in den Vortagen bis 2.408 Punkte ansteigen, kam dann aber wieder zurück und notiert aktuell im vorbörslichen Handel am heutigen Mittwoch um 2.380 Punkte. Wahrscheinlich hat der Russell 2000 ein Verlaufshoch erreicht und steht nun vor einer Korrektur bis in den Bereich von 2.300 Punkten. Sollte der Russell 2000 in diesem Bereich wieder nach oben abdrehen, wäre zunächst ein erneuter Hochlauf bis 2.400 Punkte und etwas höher zu erwarten.

Der Russell 2000 befindet sich aber wahrscheinlich nicht mehr weit von einem längeren Verlaufshoch entfernt. Entweder sackt er direkt nach unten ab und fällt auch nachhaltig unter 2.300 Punkte. Oder er kann sich nach einem Rücklauf bis etwa 2.300/2.320 Punkte wieder erholen und nocheinmal über 2.400 Punkte zulegen. Dann wäre aber mit einem längeren Verlaufshoch um 2.440/2.480 Punkte zu rechnen, bevor dann eine Korrektur einsetzt. Der Raum nach oben ist also wahrscheinlich eher begrenzt.

Trader könnten eine Short-Position auf den Russell 2000 im Bereich von 2.380/2.410 Punkte erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (FA0Q4J) der Societe Generale an. Das Kursziel wäre im Bereich um 2.310 Punkte (Kursziel Produkt: 4,14 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 2.480 Punkten (Stopp Produkt: 2,69 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse im Russell 2000 investiert.

Trading Idee: Russell 2000 Basiswert Russell 2000 (ISIN: US7827001089) Produktgattung Open End Turbo Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000FA0Q4J8 / FA0Q4J Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 3,52/3,53€ (10.09.2025, 11:50 Uhr) Basispreis variabel 2.786,39 Punkte Knock-out-Schwelle 2.786,39 Punkte Hebel 5,73 Abstand zum Knock-out 17,29% Stop-Loss Put 2,69€ Kursziel Put 4,14€ (+16,55%)

