UBS AG

Bechtle Buy

14:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der IT-Dienstleister auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT

