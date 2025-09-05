Bechtle Aktie
Marktkap. 4,71 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der IT-Dienstleister auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,42 €
|Abst. Kursziel*:
17,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
|
Analyst Name:
Natasha Brilliant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|14:51
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)