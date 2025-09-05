NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,46 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach Juli-Daten des amerikanischen Chipindustrieverbands SIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 US-Dollar belassen. Die Halbleiterverkäufe seien besser als es die sonst übliche Saisonalität verspreche, schrieb Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Stärke im Speicherchip-Bereich setze sich fort./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 205,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 168,31
|Abst. Kursziel*:
21,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 168,24
|Abst. Kursziel aktuell:
21,85%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 200,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:36
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14:36
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14:36
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|28.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG