Oracle Aktie

268,40 EUR +62,30 EUR +30,23 %
STU
309,98 USD +68,38 USD +28,30 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 572,47 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

UBS AG

Oracle Buy

08:01 Uhr
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
268,40 EUR 62,30 EUR 30,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 lägen zwar etwas unter seinen Erwartungen, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands falle das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen. Mit dem nachbörslichen Kurssprung seien Oracle-Papiere zwar höher bewertet als Microsoft und Amazon. Keirstead traut ihnen aber eine noch höhere Prämie zu./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 03:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 360,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 241,51		 Abst. Kursziel*:
49,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 309,98		 Abst. Kursziel aktuell:
16,14%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 254,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:01 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Oracle Buy UBS AG
09.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

