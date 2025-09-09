London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 56,12 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12400 Pence auf "Buy" belassen. Die KI-Risiken für die Briten seien geringer als von Anlegern befürchtet, schrieb Michael Werner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hält selbst das Negativszenario bereits für eingepreist./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
124,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,26 £
|Abst. Kursziel*:
40,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,26 £
|Abst. Kursziel aktuell:
40,49%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:41
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
