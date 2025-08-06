DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
98,80 EUR +0,38 EUR +0,39 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 77,68 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

Goldman Sachs Group Inc.

Siemens Energy Buy

14:06 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
98,80 EUR 0,38 EUR 0,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy nach den Zahlen des dritten Geschäftsquartals von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Konzernebene hätten der Gewinn, der Cashflow und die Aufträge die Erwartungen übertroffen, schrieb Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seine Schätzungen und das Modell für den Energietechnikkonzern bezog er auch eine Anleihetransaktion und eine gestiegene Sektorbewertung ein./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,08 €		 Abst. Kursziel*:
15,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
98,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,34%
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

14:16 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14:06 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
06.08.25 Siemens Energy Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aufwärtstrend Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
finanzen.net Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Siemens Energy-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Donnerstagvormittag Boden gut
finanzen.net Siemens Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
dpa-afx Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen wieder im Plus: Rekordauftragsbuch - Prognose bekräftigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 91,50 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen