Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 107,85 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 107,85 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 108,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 346.214 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,05 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,19 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 225,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,435 EUR je Siemens Energy-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,69 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 9,75 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Siemens Energy-Aktie.

