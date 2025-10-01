DAX24.071 +0,8%Est505.574 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Aufschlag

01.10.25 16:09 Uhr

01.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 102,65 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 102,65 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 103,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.136.692 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,435 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

