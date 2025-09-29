DAX23.755 ±0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.809 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Wolfspeed A41JEH Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks Lufthansa-Aktie gibt ab: Piloten stimmen für Streiks
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursverlauf

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagmittag

30.09.25 12:06 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 99,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
100,10 EUR 1,30 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 99,72 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 100,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 388.791 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 5,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,16 EUR am 01.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 67,75 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,435 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

Siemens Energy-Aktie in Grün: Deutsche Bank mit Buy-Bewertung

Siemens Energy-Aktie legt Pause ein: 100-Euro-Marke als Hürde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen