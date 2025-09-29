Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Dienstagmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 99,72 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 99,72 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 100,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 388.791 Siemens Energy-Aktien.
Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 5,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,16 EUR am 01.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 67,75 Prozent Luft nach unten.
Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,435 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.
Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
