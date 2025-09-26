Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 98,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 98,12 EUR. Bei 100,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 750.694 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,45 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 67,35 Prozent sinken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,436 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

