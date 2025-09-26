Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Montagvormittag

Siemens Energy im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 99,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 99,56 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 101,50 EUR zu. Bei 100,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 241.257 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 5,05 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,16 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,70 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,436 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,75 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

