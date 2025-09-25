Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 97,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 97,04 EUR nach. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 96,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.252 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,85 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 8,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 66,86 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,432 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

