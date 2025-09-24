Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,9 Prozent auf 94,86 EUR ab.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 94,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 94,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.734.520 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,53 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,16 EUR ab. Abschläge von 66,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,75 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

