Siemens Energy investiert 220 Mio EUR in Transformatorenwerk in Nürnberg

DOW JONES--Der Energietechnikkonzern Siemens Energy investiert rund 220 Millionen Euro in die Erweiterung seines Transformatorenwerks in Nürnberg und reagiert damit auf die stark gestiegene weltweite Nachfrage nach Großtransformatoren für den Netzausbau. In dem Werk, das derzeit knapp 1.000 Mitarbeitende beschäftigt, entstehen im Zuge der Erweiterung 350 neue Arbeitsplätze, wie Siemens Energy mitteilte. Nach der Grundsteinlegung am heutigen Freitag erfolgen die Baumaßnahmen im laufenden Betrieb. Die neuen Fertigungsflächen sollen 2028 zur Verfügung stehen.

Transformatoren befinden sich an fast allen Knotenpunkten des Stromnetzes. Sie verbinden verschiedene Spannungsebenen und ermöglichen so den Transport von Strom über lange Distanzen. Die in Nürnberg gefertigten Transformatoren kommen der Mitteilung zufolge weltweit in großen Energie-Infrastrukturprojekten zum Einsatz, beispielsweise zur Anbindung großer Offshore-Windparks, zur Netzstabilisierung oder in internationalen Stromverbindungen, die den Energieaustausch zwischen Ländern ermöglichen.

Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy angekündigt, am selben Standort 90 Millionen Euro in eine neue Fertigung für Konverter zu investieren.

September 05, 2025 09:14 ET (13:14 GMT)