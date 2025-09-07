DAX23.586 -0,8%ESt505.312 -0,6%Top 10 Crypto15,46 +0,5%Dow45.247 -0,8%Nas21.558 -0,7%Bitcoin94.413 -0,6%Euro1,1727 +0,7%Öl65,38 -2,2%Gold3.588 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy investiert 220 Mio EUR in Transformatorenwerk in Nürnberg

05.09.25 15:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
86,68 EUR -2,74 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Energietechnikkonzern Siemens Energy investiert rund 220 Millionen Euro in die Erweiterung seines Transformatorenwerks in Nürnberg und reagiert damit auf die stark gestiegene weltweite Nachfrage nach Großtransformatoren für den Netzausbau. In dem Werk, das derzeit knapp 1.000 Mitarbeitende beschäftigt, entstehen im Zuge der Erweiterung 350 neue Arbeitsplätze, wie Siemens Energy mitteilte. Nach der Grundsteinlegung am heutigen Freitag erfolgen die Baumaßnahmen im laufenden Betrieb. Die neuen Fertigungsflächen sollen 2028 zur Verfügung stehen.

Transformatoren befinden sich an fast allen Knotenpunkten des Stromnetzes. Sie verbinden verschiedene Spannungsebenen und ermöglichen so den Transport von Strom über lange Distanzen. Die in Nürnberg gefertigten Transformatoren kommen der Mitteilung zufolge weltweit in großen Energie-Infrastrukturprojekten zum Einsatz, beispielsweise zur Anbindung großer Offshore-Windparks, zur Netzstabilisierung oder in internationalen Stromverbindungen, die den Energieaustausch zwischen Ländern ermöglichen.

Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy angekündigt, am selben Standort 90 Millionen Euro in eine neue Fertigung für Konverter zu investieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 09:14 ET (13:14 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.06.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy SellUBS AG
27.06.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen