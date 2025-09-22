Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Plus

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 97,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 97,54 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 98,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.888 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,49 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2024 auf bis zu 32,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 203,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

