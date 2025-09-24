DAX23.549 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.981 -0,3%Nas22.362 -0,6%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Energy

25.09.25 16:11 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 94,76 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,32 EUR -1,06 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,0 Prozent auf 94,76 EUR nach. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 93,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.707.328 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 104,85 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 66,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
