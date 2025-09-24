DAX23.600 -0,3%ESt505.457 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Kursverlauf

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag leichter

25.09.25 09:26 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag leichter

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 97,76 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
96,06 EUR -2,32 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 97,76 EUR nach. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,36 EUR nach. Bei 100,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 392.590 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2024 Kursverluste bis auf 32,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 67,10 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,81 EUR aus.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

