Kurs der Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag freundlich

26.09.25 12:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag freundlich

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 98,16 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
97,94 EUR 1,28 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 98,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 98,76 EUR. Bei 96,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 418.599 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 6,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2024 auf bis zu 32,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,432 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 9,75 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
11:16Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
