Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Freitagnachmittag

26.09.25 16:10 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 98,54 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
98,60 EUR 1,94 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 98,54 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 99,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 874.123 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,432 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Siemens Energy AG

mehr Analysen