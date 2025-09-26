Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 99,36 EUR nach oben.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 99,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 101,50 EUR. Bei 100,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 471.283 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,16 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 67,63 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,436 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

