Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 97,84 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 97,84 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 97,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 77.046 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 7,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 67,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,81 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

