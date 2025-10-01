Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 101,80 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 101,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 101,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 508.484 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 3,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 32,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 68,00 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,435 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

