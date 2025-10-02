DAX24.408 +1,2%Est505.653 +1,3%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.076 +0,1%Euro1,1757 +0,2%Öl64,87 -0,8%Gold3.879 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Siemens Energy auf 122 Euro - 'Buy'

02.10.25 10:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
109,05 EUR 4,80 EUR 4,60%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 75 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson bleibt auch nach der Kursverdopplung im laufenden Jahr optimistisch gestimmt für die Aktien des Energietechnikkonzerns. Das Nachfrageumfeld dürfte günstig bleiben, und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch klar unter dem inneren Wert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Siemens Energy AG

11:21Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
11:21Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

