Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 106,40 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 106,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 106,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 583.244 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,455 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,44 EUR.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

