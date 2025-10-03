Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Minus

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 108,20 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 108,20 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 107,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 55.333 Aktien.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Mit Abgaben von 69,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,455 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 80,44 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Siemens Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 EUR je Siemens Energy-Aktie.

