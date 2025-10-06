ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Kanada will Budgetprozess für den Haushalt überarbeiten

Kanada will sein Planungs- und Budgetprozess für den Haushalt überarbeiten. Der jährliche Finanzplan soll künftig im Herbst vorgelegt werden und im Frühjahr eine Aktualisierung der Wirtschaftsdaten enthalten. In den Strategiepapieren werden auch die Investitions- und Betriebsausgaben in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Änderung der Haushaltspräsentation wurde von Premierminister Mark Carney angekündigt, der versprochen hat, den Betriebshaushalt der Regierung auszugleichen, während sich die Ausgaben auf Infrastrukturprojekte, Steuererleichterungen zur Förderung des Erwerbs von Maschinen und Ausrüstungen sowie die Erhöhung des Wohnungsangebots konzentrieren. Der neue Ansatz soll die Erhöhung der Kapitalinvestitionen als eines der wichtigsten politischen Ziele der liberalen Regierung in den Vordergrund stellen, sagten Regierungspolitiker und wiesen darauf hin, dass Kanada bei den Nichtwohnungsbauinvestitionen der Wirtschaft gegenüber den USA und anderen Industrieländern stark im Rückstand sei.

Amgen senkt in Direktvertrieb Preis für Cholesterinsenker Repatha um 60%

Der Biotechkonzern Amgen startet sein neues Direktvertriebsprogramm an Patienten (AmgenNow) und bietet sein Cholesterinmedikament Repatha für 239 US-Dollar monatlich an, was einer Reduzierung von fast 60 Prozent gegenüber dem aktuellen US-Listenpreis entspricht. Im Mai hatte US-Präsident Donald Trump den hohen Medikamentenpreisen in den USA per Dekret den Kampf angesagt. Mit diesem Schritt reagiert Amgen auf die Forderung der Trump-Regierung, die Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA durch direkte Preisgestaltung für Verbraucher auf internationales Preis-Benchmarking zu senken.

