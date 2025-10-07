DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1687 -0,2%Öl65,70 +0,3%Gold3.963 +0,1%
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

07.10.25 07:38 Uhr

Der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, sieht angesichts der steigenden Inflation keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Die Zinspolitik der US-Notenbank sei nur leicht restriktiv, was zurzeit der richtige Weg sei. Das derzeitige Inflationsniveau ist seiner Ansicht nach zu hoch. Die Fed dürfe ihr Ziel, das Preiswachstum wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen, nicht aus den Augen verlieren.

RIO TINTO

und seine japanischen Joint-Venture-Partner Mitsui & Co und Nippon Steel wollen 733 Millionen Dollar für die Erweiterung der Eisenerzmine West Angelas in Westaustralien ausgeben und damit die Lebensdauer des Betriebs um Jahre verlängern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)