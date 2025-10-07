DAX24.334 -0,2%Est505.614 -0,3%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.851 -0,7%Euro1,1678 -0,3%Öl65,60 +0,1%Gold3.949 -0,3%
Insidertrade bei NFON

Insider bewegt NFON-Aktien

07.10.25 10:01 Uhr

NFON rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NFON AG
5,80 EUR -0,05 EUR -0,85%
Bei NFON kam es am 01.10.2025 zu einem Insidertrade. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 06.10.2025. Von Aufsichtsrat Müller, Günter wurden am 01.10.2025 NFON-Papiere gekauft. Für je 6,04 EUR wurden 10.003 NFON-Papiere erstanden. Bei der NFON-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 5,85 EUR.

Mit einem Wert von 5,85 EUR bewegte sich die NFON-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die Aktien von NFON sind unterdessen 98,54 Mio. Euro wert. Derzeit sind 16.561.100 Aktien handelbar.

Schon am 25.09.2025 stellte Müller, Günter Anteile zum Kauf. Bei einem Kurs von 6,00 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 10.000 NFON-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

