Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 105,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 105,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 105,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.974 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 33,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 68,60 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,482 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 80,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

