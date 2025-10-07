Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz
Die Aktie von Siemens Energy hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 106,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 106,70 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 105,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 105,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86.522 Siemens Energy-Aktien.
Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,16 EUR ab. Abschläge von 68,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,44 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.
Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,58 EUR je Siemens Energy-Aktie.
