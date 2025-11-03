AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy auf Rekordhoch - KI-Profiteur, Analystenkommentar
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im erholten DAX sind am Montag die Papiere von Siemens Energy mit deutlichem Zuwachs in Rekordhöhen geklettert. Sie stiegen bis auf 113,75 Euro und gewannen zuletzt an der Dax-Spitze knapp darunter fast 6 Prozent. Damit summiert sich das Jahresplus auf 125 Prozent, womit sie im Dax hinter Rheinmetall der zweitbeste Wert sind.
Einer der Treiber der Kursgewinne von Siemens Energy ist nach wie vor der Boom von Künstlicher Intelligenz (KI) und der damit verbundene hohe Energieverbrauch von Rechenzentren, welche vor allem US-Technologiekonzerne benötigen. Von diesem Trend profitiert der deutsche Energietechnikhersteller.
Für die Analysten von Morgan Stanley bleibt Siemens Energy ein "Top Pick". Sie sind für die bevorstehenden Geschäftszahlen zuversichtlich und erwarten positive Kommentare zur Preisbildung und zu den Margen. Ihr Kursziel hoben die Experten von 112 auf 120 Euro an. Bei höheren Konsensschätzungen gebe es noch Spielraum nach oben./ajx/la/he
