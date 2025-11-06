DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,32 +1,2%Gold4.013 +0,8%
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Siemens Energy im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Vormittag

06.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 105,25 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 105,25 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 105,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 99.873 Stück.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,27 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 64,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,506 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

