Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Minus bei 105,50 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,7 Prozent auf 105,50 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 104,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 877.552 Aktien.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 113,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 7,42 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,92 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 185,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,506 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 85,88 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

