Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 109,05 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 109,05 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,00 EUR. Bisher wurden heute 494.397 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,95 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 195,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,506 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,88 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

