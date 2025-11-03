DAX24.136 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,40 -3,4%Nas23.827 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagnachmittag nordwärts

03.11.25 16:08 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 111,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
110,70 EUR 3,10 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,2 Prozent auf 111,85 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 113,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.555.151 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (36,92 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,506 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,88 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,75 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

