Siemens Energy im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag stärker

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 107,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,90 EUR 1,05 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Zuletzt wechselten 329.459 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 3,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,86 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 190,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,506 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 85,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

