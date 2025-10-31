Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 106,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 106,00 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,00 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,65 EUR ab. Mit einem Wert von 107,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 30.884 Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 36,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,506 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,88 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

