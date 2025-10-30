Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 105,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 105,60 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 103,90 EUR. Bei 105,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 562.004 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 110,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 36,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 65,09 Prozent sinken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,531 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 85,88 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

