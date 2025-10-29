Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 105,60 EUR.
Um 11:48 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 105,60 EUR nach oben. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,80 EUR zu. Bei 104,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 205.694 Siemens Energy-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 4,69 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 36,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,531 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,88 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 EUR, nach -0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
