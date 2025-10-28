Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 103,40 EUR zu.
Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 103,40 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 668.553 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 6,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 64,35 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 85,88 EUR.
Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,75 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.
Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 EUR je Aktie.
