Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Montagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 103,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 103,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,95 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 766.538 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,55 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 6,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 36,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 179,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,23 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,88 EUR aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

