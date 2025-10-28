GNW-News: Präsentation des weltweit ersten Multi-Omics-LLM für ein umfassendes Verständnis der menschlichen Biologie auf der Global Health Exhibition in Riad
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum
ersten Mal können die komplexesten Daten des menschlichen Körpers - die
komplizierten Wechselwirkungen zwischen unseren Genen, Proteinen und Metaboliten
- nicht als isolierte Signale, sondern als kohärente Sprache erfasst werden.
Heute gibt BioAro Inc. einen Meilenstein in der Anwendung künstlicher
Intelligenz bekannt: das weltweit erste große Sprachmodell (LLM), das auf
vereinheitlichten Multi-Omics-Datensätzen basiert. Diese?BioIntelligence(TM)"
genannte zentrale Technologie bildet die Grundlage für die Flaggschiff-Plattform
PanOmiQ(TM), die auf der Global Health Exhibition in Riad vorgestellt wird. Sie
stellt ein neues Paradigma dar, nach dem Biologie nicht nur messbar, sondern
auch wirklich verstehbar wird.
Das größte Defizit der modernen Medizin ist ihr fragmentierter Ansatz. Wir
ertrinken in Daten - Genom-Snapshots, Proteom-Profilen, Metabolom-Auswertungen
-, doch es fehlt uns der Übersetzer, der uns dabei hilft, ihre kollektive
Bedeutung zu entschlüsseln. Diese isolierte Herangehensweise macht es unmöglich,
die Ursachen komplexer Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu ergründen, was
wiederum die Heilung verzögert und eine personalisierte Therapie erschwert.
PanOmiQ(TM) durchbricht diese Silos. Sein Multi-Omics-LLM, das mit dem gesamten
Wissen der Humanbiologie trainiert wurde, entschlüsselt die subtilen,
nichtlinearen Wechselwirkungen, die Gesundheit und Krankheit definieren. Es
analysiert nicht nur Datenpunkte, sondern interpretiert die biologische
Botschaft und liefert mit bisher unvorstellbarer Geschwindigkeit und Klarheit
Erkenntnisse über Ursachen und Prognosen.
?Wir sind dazu übergegangen, nicht mehr nur Wörter zu zählen, sondern Poesie zu
verstehen - die Poesie, die in der Sprache unserer eigenen Zellen geschrieben
ist", so Dr. Anmol Kapoor, Gründer und CEO von BioAro.?'The BioIntelligence(TM)'
ist das Herz eines neuen Gesundheitsökosystems. Unzusammenhängende Daten werden
in einen kohärenten Dialog zwischen Patienten und ihrer eigenen Biologie
übersetzt, wodurch eine proaktive, prädiktive Gesundheit endlich praktische
Realität wird."
Eine sichere Festung für hochsensible Daten
BioAro hat erkannt, dass die vertraulichsten Daten - unser genetischer Bauplan -
ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern, und daher PanOmiQ(TM) für die lokale
Bereitstellung entwickelt. Die Plattform basiert auf einer leistungsstarken
Fusion aus FPGA-Beschleunigung und GPU-Computing und wird als eigenständige
Informationseinheit in den Räumlichkeiten eines Krankenhauses oder Labors
betrieben.
* Ihre Daten sind immer sicher: Angesichts der Schwachstellen von Cloud-
Lösungen gewährleistet PanOmiQ(TM) absolute Datenhoheit. Die Plattform
garantiert die lückenlose Einhaltung von DSGVO, HIPAA und lokaler
Vorschriften und bewahrt die persönlichsten Daten der Welt sicher vor Ort
auf.
* Geschwindigkeit, wo es darauf ankommt: Durch die Datenverarbeitung am Rand
verhindert die Plattform die kritischen Verzögerungen beim Hochladen in die
Cloud. Was mit klassischen, nicht vernetzten Tools Wochen dauert, erledigt
PanOmiQ(TM) dank Parallelverarbeitung und Beschleunigung der Behandlungs- und
Diagnosezeit in wenigen Stunden.
* Zertifizierte Genauigkeit: Die Plattform hat bei CAP-Leistungstests eine
Genauigkeit von 100 % erreicht und gewährleistet damit, dass die
bahnbrechende Geschwindigkeit mit höchster Zuverlässigkeit unter Verwendung
von Standardrichtlinien einhergeht.
Das BioIntelligence(TM)-Ökosystem: Eine einheitliche Plattform für das
Gesundheitswesen
Basierend auf dem zentralen Multi-Omics-LLM unterstützt BioIntelligence(TM) eine
Reihe spezialisierter und aufeinander abgestimmter Tools:
* Genelio(TM): An diesem Punkt zeigt sich die Magie des LLM im personalisierten
Gesundheitswesen. Dank Genelio(TM) können sich Menschen ganz natürlich mit
ihren eigenen Genom- und Gesundheitsdaten per Chat unterhalten. Nutzer
können Fragen stellen wie?Warum habe ich ein erhöhtes Risiko für
Herzerkrankungen?" oder?Welche Auswirkungen hat diese genetische Variante
auf meine Kinder?" und erhalten klare, dialogorientierte Antworten, die
direkt aus ihrem individuellen biologischen Profil abgeleitet werden. So
wird komplexe Wissenschaft zugänglich und befähigt den Einzelnen.
* PanAUM(TM): Eine KI-gestützte In-silico-Umgebung für die Arzneimittelforschung,
die molekulare Wechselwirkungen vorhersagt und die Identifizierung von
Therapie-Kandidaten beschleunigt.
* BioLIMS(TM): Ein End-to-End-Laborsystem der nächsten Generation, das
strukturierte Daten nahtlos in die Analyse-Engine einspeist.
* BioELR(TM): Verknüpft Wearables, Sensoren und Gesundheits-Apps, um KI-gestützte
Echtzeit-Erkenntnisse für das Management chronischer Krankheiten und die
Gesundheitsvorsorge zu liefern.
Axion(TM) - Die BioIntelligence-Serie
Um den Betrieb dieses Ökosystems in großem Maßstab zu ermöglichen, wurde die
Axion(TM)-Serie entwickelt - eine proprietäre Familie intelligenter
Hardwaresysteme, die für die Bereitstellung lokaler, FPGA-beschleunigter KI-
Berechnungen mit Datenhoheit für Gesundheits- und Forschungsumgebungen vor Ort
konzipiert sind.
Die Axion(TM)-Produktreihe - Core, Ultra und Supreme - ermöglicht Krankenhäusern,
Forschungsinstituten und nationalen Gesundheitsprogrammen die nahtlose
Implementierung von Technologie, wobei jede Ebene auf unterschiedliche
betriebliche und datentechnische Anforderungen zugeschnitten ist.
Im Zusammenspiel definieren Axion(TM) und PanOmiQ(TM) Geschwindigkeit, Datenhoheit und
Skalierbarkeit neu und sorgen dafür, dass die Medizin der Zukunft überall sicher
und intelligent eingesetzt werden kann.
?Für die Vereinigten Arabischen Emirate und die gesamte Golfregion, die sowohl
auf technologische Vorreiterschaft als auch auf Datenhoheit setzen, ist dies
eine bahnbrechende Lösung", so Bader Al-Marzooqi, ein führender Investor im
Bereich Gesundheitstechnologie aus den VAE.?BioAro importiert nicht nur
Technologie, sondern liefert eine souveräne Lösung, die mit unserer nationalen
Vision einer sicheren, innovativen und proaktiven Zukunft im Gesundheitswesen im
Einklang steht. Sie befähigt unser medizinisches Fachpersonal und schützt
gleichzeitig die Daten unserer Bürger."
Präsentation auf der Global Health Exhibition - Riad
Auf der Global Health Exhibition in Riad wird BioAro die Leistungsfähigkeit
seines Ökosystems anhand einer Live-Konversation mit Genelio(TM) und einer
Echtzeit-Multi-Omics-Analyse mit PanOmiQ(TM) demonstrieren.
?Wir bringen nicht nur ein Produkt auf den Markt, wir lösen eine neue Bewegung
aus - weg von reaktiven Mutmaßungen hin zu proaktiver, intelligenter
Gesundheit", so Dr. Kapoor.?Die Zukunft der Medizin spricht die Sprache des
Lebens selbst, und wir sind stolz darauf, ihr in Riad eine Stimme zu verleihen."
Über BioAro Inc.
BioAro Inc. ist ein in Kanada ansässiges Software- und
Biotechnologieunternehmen, das die Entwicklung intelligenter Gesundheit
inklusive Datenhoheit vorantreibt. Seine Mission ist die Verknüpfung von
Biologie und Datenwissenschaft durch The Bio Intelligence(TM), um die Lücke
zwischen komplexen molekularen Informationen und umsetzbaren, personalisierten
Gesundheitserkenntnissen zu schließen.
Medienkontakt:
Mohini
E-Mail: mohini@bioaro.com
Telefon: +1-403-250-2221
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.PanOmiQ.com
(https://www.panomiq.com/) | www.BioAro.com (https://www.bioaro.com/)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83d816d2-5608-4ef8-a36f-
bf9d55cda525
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18aa3fb2-b13e-4a25-a7cb-
4557cba39e89
Â°