GNW-News: Präsentation des weltweit ersten Multi-Omics-LLM für ein umfassendes Verständnis der menschlichen Biologie auf der Global Health Exhibition in Riad

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zum

ersten Mal können die komplexesten Daten des menschlichen Körpers - die

komplizierten Wechselwirkungen zwischen unseren Genen, Proteinen und Metaboliten

- nicht als isolierte Signale, sondern als kohärente Sprache erfasst werden.

Heute gibt BioAro Inc. einen Meilenstein in der Anwendung künstlicher

Intelligenz bekannt: das weltweit erste große Sprachmodell (LLM), das auf

vereinheitlichten Multi-Omics-Datensätzen basiert. Diese?BioIntelligence(TM)"

genannte zentrale Technologie bildet die Grundlage für die Flaggschiff-Plattform

PanOmiQ(TM), die auf der Global Health Exhibition in Riad vorgestellt wird. Sie

stellt ein neues Paradigma dar, nach dem Biologie nicht nur messbar, sondern

auch wirklich verstehbar wird.

Das größte Defizit der modernen Medizin ist ihr fragmentierter Ansatz. Wir

ertrinken in Daten - Genom-Snapshots, Proteom-Profilen, Metabolom-Auswertungen

-, doch es fehlt uns der Übersetzer, der uns dabei hilft, ihre kollektive

Bedeutung zu entschlüsseln. Diese isolierte Herangehensweise macht es unmöglich,

die Ursachen komplexer Krankheiten wie Krebs und Diabetes zu ergründen, was

wiederum die Heilung verzögert und eine personalisierte Therapie erschwert.

PanOmiQ(TM) durchbricht diese Silos. Sein Multi-Omics-LLM, das mit dem gesamten

Wissen der Humanbiologie trainiert wurde, entschlüsselt die subtilen,

nichtlinearen Wechselwirkungen, die Gesundheit und Krankheit definieren. Es

analysiert nicht nur Datenpunkte, sondern interpretiert die biologische

Botschaft und liefert mit bisher unvorstellbarer Geschwindigkeit und Klarheit

Erkenntnisse über Ursachen und Prognosen.

?Wir sind dazu übergegangen, nicht mehr nur Wörter zu zählen, sondern Poesie zu

verstehen - die Poesie, die in der Sprache unserer eigenen Zellen geschrieben

ist", so Dr. Anmol Kapoor, Gründer und CEO von BioAro.?'The BioIntelligence(TM)'

ist das Herz eines neuen Gesundheitsökosystems. Unzusammenhängende Daten werden

in einen kohärenten Dialog zwischen Patienten und ihrer eigenen Biologie

übersetzt, wodurch eine proaktive, prädiktive Gesundheit endlich praktische

Realität wird."

Eine sichere Festung für hochsensible Daten

BioAro hat erkannt, dass die vertraulichsten Daten - unser genetischer Bauplan -

ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern, und daher PanOmiQ(TM) für die lokale

Bereitstellung entwickelt. Die Plattform basiert auf einer leistungsstarken

Fusion aus FPGA-Beschleunigung und GPU-Computing und wird als eigenständige

Informationseinheit in den Räumlichkeiten eines Krankenhauses oder Labors

betrieben.

* Ihre Daten sind immer sicher: Angesichts der Schwachstellen von Cloud-

Lösungen gewährleistet PanOmiQ(TM) absolute Datenhoheit. Die Plattform

garantiert die lückenlose Einhaltung von DSGVO, HIPAA und lokaler

Vorschriften und bewahrt die persönlichsten Daten der Welt sicher vor Ort

auf.

* Geschwindigkeit, wo es darauf ankommt: Durch die Datenverarbeitung am Rand

verhindert die Plattform die kritischen Verzögerungen beim Hochladen in die

Cloud. Was mit klassischen, nicht vernetzten Tools Wochen dauert, erledigt

PanOmiQ(TM) dank Parallelverarbeitung und Beschleunigung der Behandlungs- und

Diagnosezeit in wenigen Stunden.

* Zertifizierte Genauigkeit: Die Plattform hat bei CAP-Leistungstests eine

Genauigkeit von 100 % erreicht und gewährleistet damit, dass die

bahnbrechende Geschwindigkeit mit höchster Zuverlässigkeit unter Verwendung

von Standardrichtlinien einhergeht.

Das BioIntelligence(TM)-Ökosystem: Eine einheitliche Plattform für das

Gesundheitswesen

Basierend auf dem zentralen Multi-Omics-LLM unterstützt BioIntelligence(TM) eine

Reihe spezialisierter und aufeinander abgestimmter Tools:

* Genelio(TM): An diesem Punkt zeigt sich die Magie des LLM im personalisierten

Gesundheitswesen. Dank Genelio(TM) können sich Menschen ganz natürlich mit

ihren eigenen Genom- und Gesundheitsdaten per Chat unterhalten. Nutzer

können Fragen stellen wie?Warum habe ich ein erhöhtes Risiko für

Herzerkrankungen?" oder?Welche Auswirkungen hat diese genetische Variante

auf meine Kinder?" und erhalten klare, dialogorientierte Antworten, die

direkt aus ihrem individuellen biologischen Profil abgeleitet werden. So

wird komplexe Wissenschaft zugänglich und befähigt den Einzelnen.

* PanAUM(TM): Eine KI-gestützte In-silico-Umgebung für die Arzneimittelforschung,

die molekulare Wechselwirkungen vorhersagt und die Identifizierung von

Therapie-Kandidaten beschleunigt.

* BioLIMS(TM): Ein End-to-End-Laborsystem der nächsten Generation, das

strukturierte Daten nahtlos in die Analyse-Engine einspeist.

* BioELR(TM): Verknüpft Wearables, Sensoren und Gesundheits-Apps, um KI-gestützte

Echtzeit-Erkenntnisse für das Management chronischer Krankheiten und die

Gesundheitsvorsorge zu liefern.

Axion(TM) - Die BioIntelligence-Serie

Um den Betrieb dieses Ökosystems in großem Maßstab zu ermöglichen, wurde die

Axion(TM)-Serie entwickelt - eine proprietäre Familie intelligenter

Hardwaresysteme, die für die Bereitstellung lokaler, FPGA-beschleunigter KI-

Berechnungen mit Datenhoheit für Gesundheits- und Forschungsumgebungen vor Ort

konzipiert sind.

Die Axion(TM)-Produktreihe - Core, Ultra und Supreme - ermöglicht Krankenhäusern,

Forschungsinstituten und nationalen Gesundheitsprogrammen die nahtlose

Implementierung von Technologie, wobei jede Ebene auf unterschiedliche

betriebliche und datentechnische Anforderungen zugeschnitten ist.

Im Zusammenspiel definieren Axion(TM) und PanOmiQ(TM) Geschwindigkeit, Datenhoheit und

Skalierbarkeit neu und sorgen dafür, dass die Medizin der Zukunft überall sicher

und intelligent eingesetzt werden kann.

?Für die Vereinigten Arabischen Emirate und die gesamte Golfregion, die sowohl

auf technologische Vorreiterschaft als auch auf Datenhoheit setzen, ist dies

eine bahnbrechende Lösung", so Bader Al-Marzooqi, ein führender Investor im

Bereich Gesundheitstechnologie aus den VAE.?BioAro importiert nicht nur

Technologie, sondern liefert eine souveräne Lösung, die mit unserer nationalen

Vision einer sicheren, innovativen und proaktiven Zukunft im Gesundheitswesen im

Einklang steht. Sie befähigt unser medizinisches Fachpersonal und schützt

gleichzeitig die Daten unserer Bürger."

Präsentation auf der Global Health Exhibition - Riad

Auf der Global Health Exhibition in Riad wird BioAro die Leistungsfähigkeit

seines Ökosystems anhand einer Live-Konversation mit Genelio(TM) und einer

Echtzeit-Multi-Omics-Analyse mit PanOmiQ(TM) demonstrieren.

?Wir bringen nicht nur ein Produkt auf den Markt, wir lösen eine neue Bewegung

aus - weg von reaktiven Mutmaßungen hin zu proaktiver, intelligenter

Gesundheit", so Dr. Kapoor.?Die Zukunft der Medizin spricht die Sprache des

Lebens selbst, und wir sind stolz darauf, ihr in Riad eine Stimme zu verleihen."

Über BioAro Inc.

BioAro Inc. ist ein in Kanada ansässiges Software- und

Biotechnologieunternehmen, das die Entwicklung intelligenter Gesundheit

inklusive Datenhoheit vorantreibt. Seine Mission ist die Verknüpfung von

Biologie und Datenwissenschaft durch The Bio Intelligence(TM), um die Lücke

zwischen komplexen molekularen Informationen und umsetzbaren, personalisierten

Gesundheitserkenntnissen zu schließen.

Medienkontakt:

Mohini

E-Mail: mohini@bioaro.com

Telefon: +1-403-250-2221

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.PanOmiQ.com

(https://www.panomiq.com/) | www.BioAro.com (https://www.bioaro.com/)

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/83d816d2-5608-4ef8-a36f-

bf9d55cda525

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18aa3fb2-b13e-4a25-a7cb-

4557cba39e89

Â°