Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 105,75 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,9 Prozent auf 105,75 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 105,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 105,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 109.631 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 186,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,23 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,61 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

