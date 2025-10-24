Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 101,10 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 101,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 289.249 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 110,55 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 8,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 64,51 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,88 EUR je Siemens Energy-Aktie an.
Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,75 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
