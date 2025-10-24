Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 101,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 101,00 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 101,60 EUR zu. Bei 101,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.457 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 35,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 85,88 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

