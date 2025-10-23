Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
23.10.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 97,66 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 97,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 98,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.318 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 110,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 34,70 EUR am 24.10.2024. Mit einem Kursverlust von 64,47 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,75 Mrd. EUR – ein Plus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
